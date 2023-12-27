У Анастасии Ивлеевой проходят обыски

Последние деньки 2023 года подкинули Анастасии Ивлеевой море проблем. Сначала теледива получила порцию хейта и грязи за устроенную вечеринку в московском клубе, а теперь ей приходится разбираться с налоговой.
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