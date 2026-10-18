🚰 Завтра часть Феодосии останется без воды Причина — проведение работ на сетях. Водоснабжение ограничат 19 октября с 9:00 до 17:00, сообщили в предприятии «Вода Крыма».
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