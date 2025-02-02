В Тихом океане синоптики наблюдают явление Ла-Ниньо, заявил Вильфанд

Температура воды в экваториальной части Тихого океана снижается, это явление называют Ла-Нинья, и оно способно влиять на погодные условия почти на всей планете, сообщил 2 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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