В ООН осудили атаки беспилотников на российские регионы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы, которые привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры, передаёт РИА Новости.
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