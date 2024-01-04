Стальной душевой поддон — преимущества и недостатки

Собрались приобретать дорогостоящую душевую кабину для дачи? Не торопитесь – всегда может найтись вариант дешевле! Низкая себестоимость изделия еще не означает его плохое качество, можно сказать больше – практически всегда это просто упрощенная и сведенная к минимуму конструкция.
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