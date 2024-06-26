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Царьград

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Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже

Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже

Основатель WikiLeaks заключил сделку с прокуратурой и вышел на свободу. От такого исхода выиграют обе стороны, считают эксперты.

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