Почему восточные мужчины часто против того, чтобы их жены работали? Поездка в Дагестан открыла нам с подругой глаза на одну неочевидную причину.
«Жену на работу не пущу» - дагестанцы проговорились о реальной причине
Комментарии
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Элина Морозова
Увы. Мужчины в браке частенько оказываются тормозом или грузом. А иногда и то и другое, и сам не ам , и другим не дам.
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18 час.
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Истинно так. Отношения стали портиться, когда я стала зарабатывать больше. (Дети подросли) Муж желал иметь много детей, чтобы установить свой контроль. Пришлось часть заработка прятать от мужа...
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16 час.
Элина Морозова
А если по должности жена оказывается выше мужа, то вообще караул.
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14 час.
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