РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Пусть мусорщиком идет работать.Shot: Внук Пугаче...
  • Vova Гарин
    Дичь ....В Петербург приле...
  • Сергей Oблезов
    А народ гадает, кто вредит стране, кто деньги за мигрантов получает, кто заставляет наших граждан унижаться перед миг...«Это потребность»...

Песков оценил слухи о новой волне мобилизации в России

Песков оценил слухи о новой волне мобилизации в России

В сентябре в Кремле указывали, что потребности в ней нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в медиа слухи о возможности новой волны частичной мобилизации в стране с 1 декабря 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх