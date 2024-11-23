Песков оценил слухи о новой волне мобилизации в России

В сентябре в Кремле указывали, что потребности в ней нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в медиа слухи о возможности новой волны частичной мобилизации в стране с 1 декабря 2024 года.
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