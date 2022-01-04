Законодатель

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Кедми назвал страны, которым придется «смириться» с мощью России в 2022 году

Военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми назвал страны, которым придется «смириться» с Сообщение Кедми назвал страны, которым придется «смириться» с мощью России в 2022 году появились сначала на Листай.

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