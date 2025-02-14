Митрополия Татарстана и Общественная палата РТ подписали соглашение о правах заключенных

Татарстанская митрополия и Общественная палата РТ подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны взяли обязательства по взаимной работе в обеспечении прав осужденных и арестованных на свободу совести и вероисповедания.
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