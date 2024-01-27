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Куда ведет забвение истории?

Куда ведет забвение истории?

Письмо посла РФ в Люксембурге на тему забвения истории.Также:Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне (с) спикер Госдумы Володин.

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