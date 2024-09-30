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Токийская биржа упала из-за планов нового премьера по нормализации экономики

Токийская биржа упала из-за планов нового премьера по нормализации экономики

Индекс Nikkei показал падение на 4,6% после победы Исибы в гонке за пост. Опасение инвесторов вызвало его заявление о необходимости «нормализации» кредитно-денежной политики, считают местные наблюдатели Главный фондовый индекс Японии Nikkei на торгах в понедельник резко снизился в моменте на 4,8%.

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