Токийская биржа упала из-за планов нового премьера по нормализации экономики

Индекс Nikkei показал падение на 4,6% после победы Исибы в гонке за пост. Опасение инвесторов вызвало его заявление о необходимости «нормализации» кредитно-денежной политики, считают местные наблюдатели Главный фондовый индекс Японии Nikkei на торгах в понедельник резко снизился в моменте на 4,8%.