Вседозволенности частного капитала скоро конец: "Мы уже имеем военно-мобилизационную экономику"

Автор: Наталья ЗалевскаяРеалии жизни поменялись, закрытие границ, вторичные санкции подорвали способность страны закупать материалы и оборудование.
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Жаль , что руководство страны не берет пример у Китая. У нас олигархи руководят страной , а не Президент... к сожалению.
Больше 30 лет ждём от частного капитала/бизнеса "конца его вседозволенности", а он только наглее ворует, жирует, паскудит и без конца требует "поддержки государства".
ну да,ну да ... поэтому в столице чемпионат по конному поло,что по мнению собчак свидетельствует : российская аристократия уверенно возрождает традиции...
3 августа судно, на борту которого было 200 баррелей бензина-???? Только 201 бочка бензина спасет экспэрда и куреспондента. Иван Грозный посадил бы этих говорунов на кол- жаль что сейчас власть имущие не одобряют- и так пидорасов не мерянно.