Вся правда о Восстании в Чехословакии 1968 года (55 лет назад)

От мятежников с Транссиба до Советских танков в ПрагеДолгие десятилетия мы питали иллюзии, что европейские народы жалобно роптали под пятой гитлеровских захватчиков, что они бедные, теряя последние силы, яростно боролись с нацистскими оккупантами и всеми фибрами своей души желали победы Советскому народу.