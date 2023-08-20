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Вся правда о Восстании в Чехословакии 1968 года (55 лет назад)

Вся правда о Восстании в Чехословакии 1968 года (55 лет назад)

От мятежников с Транссиба до Советских танков в ПрагеДолгие десятилетия мы питали иллюзии, что европейские народы жалобно роптали под пятой гитлеровских захватчиков, что они бедные, теряя последние силы, яростно боролись с нацистскими оккупантами и всеми фибрами своей души желали победы Советскому народу.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А среди  немцев, вошедших в Чехословакию, не было ни  одного убитого.
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14 мин.
Anatoly Kiselev
Они их просто боялись. Немцы с чехами не разговаривали, а просто сразу стреляли.
Ответить
11 мин.
Владимир Алтайцев
Да, именно так  нам и говорил  в 1968  или в 1969 году  командир мотострелковой роты, участвовавший в подавлении  мятежа. Немцы  с чехами не церемонились.
Ответить
7 мин.

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