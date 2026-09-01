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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 104 года

В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 104 года

С днем рождения мужчину поздравили воспитанники детсада №111 регстолицы. Ветерану пожелали крепкого здоровья и исполнили песню.

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