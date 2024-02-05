Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев для того, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине, поскольку главком ВСУ Валерий Залужный "мог развернуть армию" против лидера Украины Владимира Зеленского.
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