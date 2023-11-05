В США заявили, что страна находится на пороге гражданской войны

Ed

Неужели им до сих пор не стало понятно, что базовой чертой пиндосии стали понты. Война только с теми, кто в разы слабее, подлянки-провокации и системная ложь во всем и всем, включая самих себя. Никакая гражданская война внутри этой протухшей биомассы уже невозможна.