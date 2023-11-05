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В США заявили, что страна находится на пороге гражданской войны

В США заявили, что страна находится на пороге гражданской войны

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ken Cedeno - Pool via CNP Обострение в США политической обстановки в преддверии президентских выборов может привести к гражданской войне в стране, сообщило в воскресенье, 5 ноября, издание 19fortyfive.

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Комментарии
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Ed
Неужели им до сих пор не стало понятно, что базовой чертой пиндосии стали понты. Война только с теми, кто в разы слабее, подлянки-провокации и системная ложь во всем и всем, включая самих себя. Никакая гражданская война внутри этой протухшей биомассы уже невозможна.
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2 д.
E
Ed
Внутри унитаза никаких противоречий нет
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2 д.

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