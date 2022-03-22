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Суровый протест: обрушившая на Россию санкции Япония осталась недовольна отказом Москвы по Курилам

Суровый протест: обрушившая на Россию санкции Япония осталась недовольна отказом Москвы по Курилам

Обрушившая на Россию санкционный шторм Япония выразила протест Москве. В Токио «сурово протестуют». В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает решение России о прекращении переговоров по мирному договору недопустимым.

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