Суровый протест: обрушившая на Россию санкции Япония осталась недовольна отказом Москвы по Курилам

Обрушившая на Россию санкционный шторм Япония выразила протест Москве. В Токио «сурово протестуют». В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает решение России о прекращении переговоров по мирному договору недопустимым.
Обрушившая на Россию санкционный шторм Япония выразила протест Москве. В Токио «сурово протестуют». В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает решение России о прекращении переговоров по мирному договору недопустимым.
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