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Царьград

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Ред Булл: Исак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы

Ред Булл: Исак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы

Гонщик "Ред Булл" Исак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за перелома запястья. Вместо него выступит Лиам Лоусон.

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