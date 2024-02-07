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Обжигающе вкусная курица: добавили перец

Стоит только достать немного перца, как привычный вкус курицы меняется до неузнаваемости. Перец может стать как просто приправой, так и основой множества маринадов – вкус можно варьировать от пряного, до сладко-острого или острого с дымком.

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