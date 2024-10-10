44-летняя россиянка заняла третье место на конкурсе "Миссис Вселенная – 2024"

Пресс-служба организатора конкурса Жительница Алтайского края 44-летняя россиянка Наталья Чистякова заняла третье место на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2024", сообщили организаторы конкурса с российской стороны.
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