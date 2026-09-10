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В «расход» пойдут Оксанки: Минобороны Украины заказали женское зимнее обмундирование для 150 тысяч украинок

В «расход» пойдут Оксанки: Минобороны Украины заказали женское зимнее обмундирование для 150 тысяч украинок

  Такое количество военных комплектов для женщин говорит о том, что речь уже не идет о "доброволках".

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