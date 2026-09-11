Происшествия
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Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские и общественники проводят уроки безопасности

В Краснодарском крае полицейские и общественники проводят уроки безопасности

Сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району совместно с представителем Общественного совета при ведомстве Валерием Олейниковым организовали профилактическую акцию «Терроризму и экстремизму - стоп!».

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