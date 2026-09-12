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Газета.ру

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Два человека ранены в Саудовской Аравии при падении запущенного хуситами снаряда

Два человека ранены в Саудовской Аравии при падении запущенного хуситами снаряда

Не менее двух человек пострадали в результате падения снаряда, запущенного движением «Ансар Аллах» (хуситы), в районе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии.

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