📷❗️Тайвань продолжает форсированное развитие беспилотного компонента сухопутных войск, адаптируя его к вероятному сценарию высокоинтенсивного конфликта в Тайваньском проливе.
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