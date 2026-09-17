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Регионы России

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17 сентября станет последним тёплым днём в Москве в 2026 году

17 сентября станет последним тёплым днём в Москве в 2026 году

В Москве 17 сентября ожидается последний в этом году день с по-летнему тёплой погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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