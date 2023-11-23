Ускользающие от следствия: Филипп Генс и Игорь Боровиков прячут концы в воду

Намедни ПАО "Софтлайн" Игоря Боровикова, которое ярко засветилось в деле экс- заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, сообщило об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% акций IT-поставщика получил некий крупный инвестор.
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