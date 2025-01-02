«Ставим мировые рекорды»: Роскосмос подвёл итоги 2024 года и рассказал о событиях в российской космонавтике (ВИДЕО)

Роскосмос подвёл итоги 2024-го и рассказал о важных событиях в российской космонавтике. «В этом году начались работы по созданию космического комплекса Российской орбитальной станции! Также мы продолжили рекордную серию пусков, которая к настоящему времени достигла 134 стартов — в 2024 году с российских космодромов взлетели 17 ракет-носителей.