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Русская весна

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«Ставим мировые рекорды»: Роскосмос подвёл итоги 2024 года и рассказал о событиях в российской космонавтике (ВИДЕО)

«Ставим мировые рекорды»: Роскосмос подвёл итоги 2024 года и рассказал о событиях в российской космонавтике (ВИДЕО)

Роскосмос подвёл итоги 2024-го и рассказал о важных событиях в российской космонавтике. «В этом году начались работы по созданию космического комплекса Российской орбитальной станции! Также мы продолжили рекордную серию пусков, которая к настоящему времени достигла 134 стартов — в 2024 году с российских космодромов взлетели 17 ракет-носителей.

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