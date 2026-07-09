Заммэр Москвы Ликсутов: ДТП-смертность сократилась вдвое

Власти Москвы и заммэр Максим Ликсутов нацелены на достижение нулевой смертности на дорогах. По его данным, за последние 11 лет смертность в ДТП снизилась вдвое, а смертельные случаи на МКАД в 2026 году упали более чем вдвое.