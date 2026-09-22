Россиянам назвали причины "могильной инфляции"

В России распространяется «могильная инфляция». Таких случаев становится все больше, так как отсутствует единый реестр для всех захоронений.
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