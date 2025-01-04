Константин Ольшанский 2 января 2025 г., 20:29 Чем больше оружия получал киевский режим от Запада, тем больше территорий переходили под юрисдикцию России В 2025 году будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной, прогнозирует издание Financial Times.