Константин Ольшанский 2 января 2025 г., 20:29 Чем больше оружия получал киевский режим от Запада, тем больше территорий переходили под юрисдикцию России В 2025 году будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной, прогнозирует издание Financial Times.
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