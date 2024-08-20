RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

81 подписчик

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Петрозаводске проходят встречи в Альцгеймер-кафе

Эти благотворительные мероприятия проводят волонтеры для семей, где есть пожилые люди с деменцией Семейная встреча в музее прикладной экологии Текст, фото: Марина Бедорфас Пока Альцгеймер-кафе «Незабудка» в отпуске до осени, волонтер, активист и уже дипломированный специалист по социальной работе Екатерина Мазуро организовала летнюю встречу для семей, в которых есть пожилые люди с деменцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх