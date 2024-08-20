В Петрозаводске проходят встречи в Альцгеймер-кафе

Эти благотворительные мероприятия проводят волонтеры для семей, где есть пожилые люди с деменцией Семейная встреча в музее прикладной экологии Текст, фото: Марина Бедорфас Пока Альцгеймер-кафе «Незабудка» в отпуске до осени, волонтер, активист и уже дипломированный специалист по социальной работе Екатерина Мазуро организовала летнюю встречу для семей, в которых есть пожилые люди с деменцией.
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