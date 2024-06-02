Все на выручку: среднемесячные обороты ИП выросли на треть в 2024 году

Среднемесячные обороты индивидуальных предпринимателей (ИП) в первом квартале 2024-го увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сказано в исследовании «Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data (есть у «Известий»).