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Все на выручку: среднемесячные обороты ИП выросли на треть в 2024 году

Все на выручку: среднемесячные обороты ИП выросли на треть в 2024 году

Среднемесячные обороты индивидуальных предпринимателей (ИП) в первом квартале 2024-го увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сказано в исследовании «Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data (есть у «Известий»).

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