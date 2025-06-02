Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 033 подписчика

Золотые Ворота: Инженерное чудо, ставшее символом надежды первооткрывателей

Золотые Ворота: Инженерное чудо, ставшее символом надежды первооткрывателей

В 1937 году Сан-Франциско стал родиной уникального инженерного сооружения – моста Золотые Ворота. С его открытием, в разгар Великой депрессии, тысячи людей получили работу, а конструкция обрела известность благодаря участию в культовых фильмах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх