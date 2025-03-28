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Царьград

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Прибалтика призвала Грузию к конфронтации с Россией - заявление парламента

Прибалтика призвала Грузию к конфронтации с Россией - заявление парламента

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Эстония, Латвия и Литва с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией.

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