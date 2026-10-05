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Царьград

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Северодвинск начал вакцинацию от гриппа: пункты у ТК «Гранд» и «Сити»

Северодвинск начал вакцинацию от гриппа: пункты у ТК «Гранд» и «Сити»

Северодвинские медучреждения получили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри», а первыми в рамках кампании привились жители поселка Белое Озеро.

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