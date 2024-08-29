Венгрия назвала Киев угрозой для себя и Словакии

Украина угрожает энергетической безопасности Словакии и Венгрии, заявил глава МИД последней Петер Сийярто 29 августа, сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
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