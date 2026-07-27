«Вернуть в историческое русло»: Путин объяснил военным ВМФ цели СВО в Донбассе

Президент напомнил о ленинской ошибке САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ затронул ряд острых тем, связанных с ходом спецоперации и историческими предпосылками текущего конфликта.