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«Вернуть в историческое русло»: Путин объяснил военным ВМФ цели СВО в Донбассе

«Вернуть в историческое русло»: Путин объяснил военным ВМФ цели СВО в Донбассе

Президент напомнил о ленинской ошибке САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ затронул ряд острых тем, связанных с ходом спецоперации и историческими предпосылками текущего конфликта.

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