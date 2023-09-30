Назван самый эффективный способ накопить деньги

Способа моментально накопить значимую сумму, особенно с небольшим доходом, не существует. Тем не менее, при последовательном подходе это вполне возможно даже без лишних ограничений, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.