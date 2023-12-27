Лолиту уберут из эфиров из-за скандальной «голой вечеринки»

Последствия «голой вечеринки» преследуют звезд. После скандальной вечеринки, устроенной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, многие звезды столкнулись с волной непонимания и критикой со стороны общественности.
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