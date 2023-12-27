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Лолиту уберут из эфиров из-за скандальной «голой вечеринки»

Лолиту уберут из эфиров из-за скандальной «голой вечеринки»

Последствия «голой вечеринки» преследуют звезд. После скандальной вечеринки, устроенной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, многие звезды столкнулись с волной непонимания и критикой со стороны общественности.

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Комментарии
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Иван
лолиту- на майдан в киев, в свинарник...
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