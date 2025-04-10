Михаил Шуфутинский признался, что был стилягой во времена Советского Союза

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский поделился своим подходом к выбору одежды. В беседе с Пятым каналом он признался, что в годы молодости, ещё в Советском Союзе, он относил себя к стилягам — старался следовать модным на тот момент тенденциям.
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