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Аргументы и Факты

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Михаил Шуфутинский признался, что был стилягой во времена Советского Союза

Михаил Шуфутинский признался, что был стилягой во времена Советского Союза

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский поделился своим подходом к выбору одежды. В беседе с Пятым каналом он признался, что в годы молодости, ещё в Советском Союзе, он относил себя к стилягам — старался следовать модным на тот момент тенденциям.

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