Россия отгрузила первый танкер с нефтью на мировой рынок. Об этом в беседе с интервьюером «Соловьев Live» рассказал российский вице-премьер Александр Новак.
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