Мигрантам хотят запретить работать в полиции даже после получения гражданства

Анатолий Витушкин

С самого начала нашествия мигрантов на Россию нашим министрам-политикам это не виделось. Уже мигранты присутствуют в полиции и отметились не защитой граждан и поддержанием правопорядка, а повальным взяточничеством; преступления единоверцев скрываются. В школах полиции напринимали курсантами пришельцев. Работа Полиции и так в стране под критикой населения, дальше вообще просвета не просматривается.