В Госдуме появился законопроект о запрете работать в полиции бывшим мигрантам даже после того, как они получили гражданство РФ.
Мигрантам хотят запретить работать в полиции даже после получения гражданства
Комментарии
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Анатолий Витушкин
С самого начала нашествия мигрантов на Россию нашим министрам-политикам это не виделось. Уже мигранты присутствуют в полиции и отметились не защитой граждан и поддержанием правопорядка, а повальным взяточничеством; преступления единоверцев скрываются. В школах полиции напринимали курсантами пришельцев. Работа Полиции и так в стране под критикой населения, дальше вообще просвета не просматривается.
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9 час.
Boris Max
Може и правдп Россия обумается......
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9 час.
Валерий Протасов
А зачем давать им гражданство? Временные документы на работу - и всё.
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7 час.
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