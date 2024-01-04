История и археология: Как дочь конюха стала смыслом жизни безумного короля Карла VI и спасением Франции

Одетта смогла прочно вписать своё имя в историю и стать одной из самых известных фавориток. Кого ещё приставляла к королю сама королева? Ее отобрали на роль фаворитки, хотя по факту она была безумного короля и сиделкой, и санитаркой, и близкой подругой.