История и археология: Как дочь конюха стала смыслом жизни безумного короля Карла VI и спасением Франции

Одетта смогла прочно вписать своё имя в историю и стать одной из самых известных фавориток. Кого ещё приставляла к королю сама королева? Ее отобрали на роль фаворитки, хотя по факту она была безумного короля и сиделкой, и санитаркой, и близкой подругой.
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