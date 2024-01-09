Музыка: Дети российских звёзд, которые родились такими же красивыми, как их родители

Часто бывает, что на детях красивых родителей природа отдыхает. В среде российского бомонда тоже есть примеры, когда сыновьям и дочерям не удается обойти по привлекательности и обаянию своих сногсшибательных пап и мам.
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