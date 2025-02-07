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Царьград

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Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Худолеев умер в 82 года

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Худолеев умер в 82 года

Актер Театра имени Веры Комиссаржевской и заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет.

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