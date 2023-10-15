Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР чушью

Рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и КНР, являющимися ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями, которые приходят в голову здоровым людям, заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва.
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