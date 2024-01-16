57% россиян продолжают читать бумажные книги

57% опрошенных Комсомольской правдой россиян сообщили, что продолжают читать бумажные книги. Респонденты отмечают, что такой формат им нравится больше, а информация и правда усваивается куда лучше, чем, когда читаешь тот же текст на электронном носителе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии