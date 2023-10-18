Министр обороны Британии не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с позицией американского лидера Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы большой ошибкой.
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