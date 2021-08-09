США скрывают! Слабоумие Байдена прогрессирует

Что происходит в закулисье Белого дома? Многие американские политики, в том числе и президенты США, расценивают упоминания о фактах психического заболевания самым заурядным, заранее подстроенным обвинением со стороны политических соперников.
Что происходит в закулисье Белого дома? Многие американские политики, в том числе и президенты США, расценивают упоминания о фактах психического заболевания самым заурядным, заранее подстроенным обвинением со стороны политических соперников.
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