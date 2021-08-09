Спички - не игрушка

86 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    Видите ли , как писали на воротах маутхаузена , " каждому своё ". Абрамовичу надо яхта за 1 млрд долларов . Пенсионер...Литовское государ...
  • карюкалов вячеслав
    Я завидую их хорошей жизни. Я в Финляндии дома не покупаю. У меня здесь всё есть.Литовское государ...
  • Александр Лисовский
    Так завидовать надо , что люди выходят на улицы и могут выразить свои претензии и защищать свои права . А у нас тебя ...Литовское государ...

США скрывают! Слабоумие Байдена прогрессирует

США скрывают! Слабоумие Байдена прогрессирует

Что происходит в закулисье Белого дома? Многие американские политики, в том числе и президенты США, расценивают упоминания о фактах психического заболевания самым заурядным, заранее подстроенным обвинением со стороны политических соперников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх